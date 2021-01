In vista dell’edizione virtuale della prossima settimana del Consumer Electronics Show, la Sony Electronics annunciato due nuovi Crystal LED realizzati con l’obiettivo di essere impiegati per la produzione virtuale.

Di recente si è parlato tantissimo di produzione virtuale grazie a The Mandalorian con il lancio di StageCraft, una tecnologia all’avanguardia che la Disney sta già impiegando su più fronti.

Anche la Sony è decisa a fare la sua parte con la messa in commercio di due nuovi LED (di serie B e C). Quello di serie B, nello specifico, è stato realizzato in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment proprio per riflettere le esigenze produttive.

Entrambi i pannelli sono dati del processore Sony “X1 for Crystal LED” e della stessa tecnologia LED utilizzata nei televisori Bravia.

Un ambiente di produzione virtuale dotato delle ultime tecnologie si trova al Sony’s Digital Media Production Center, a Los Angeles.

I nuovi Crystal LED di serie B e C saranno disponibili dalla prossima estate anche se i prezzi non sono stati ancora svelati.

