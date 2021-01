Questa storia nasce tanti anni fa e, come Dracula, ha veramente attraversato gli oceani del tempo, passando da una produzione all’altra per differenti motivi, fino a quando non è arrivata in Lucky Red che ha saputo andare oltre le difficoltà del momento storico, scommettendo su un film tanto anomalo. Un progetto di genere ma con una necessità intimista spiccata… che è un po’ la mia cifra di raccontare storie, cioè quella di parlare a più persone possibile in contesti di genere, condividendo emozioni universali in avventure uniche.

Il film nasce da un progetto documentario sugli Hikkikomori (i ragazzi che si chiudono in casa e si escludono dalla vita) che si intitolava “Chiusi in casa”. La Stanza ha oggi poco in comune con quello che era, come capita spesso per le storie che si realizzano. Ma il piccolo seme che sta all’origine è proprio quello e nasce appunto in una piccola camera chiusa a chiave. Quella che diventerà poi la stanza del film e che gli dà il titolo.

È curioso pensare come proprio questo progetto abbia preso vita durante la quarantena del 2020. Non credo alla fortuna o alla sorte ma alcuni segni sono inspiegabili e forse sono indice di come alle volte la vita segua un percorso molto strano. Lo abbiamo sviluppato in call su Zoom (come tanti progetti ormai) e poi, appena possibile, abbiamo corso come pazzi per costruire il set nei teatri di posa di Videa.

Il film è stato girato in 17 giorni e montato in un mese (anche perché in contemporanea stava iniziando la preparazione di Christian – serie original Sky e Lucky Red che sto dirigendo in questi mesi e della quale sono anche showrunner). Gli addetti sanno quanto questi tempi siano fuori dalla norma, dagli standard cinematografici, ma in questo caso eravamo tutti consapevoli e consci di come questo progetto non potesse essere fatto in altri modi. Perché è sempre stato un progetto piccolo, pensato per essere intimo e famigliare.

Questi 17 giorni sono stati intensi come la scalata di una montagna, con tappe sempre più ardue fino all’arrivo alla vetta. Abbiamo girato seguendo un criterio il più possibile in sequenza (criterio che ti porta a seguire l’ordine reale della narrazione della storia), dando priorità a quelle che reputavamo le scene principali per intensità – penso ai pianosequenza di oltre dieci minuti con Stella e Sandro legati a tavola – e per complessità di messa in scena, come quelle action o con la presenza dei vfx o degli special fx (Dalia Colli ha seguito il make up e gli effetti speciali). Scene come queste (penso in particolare a quella della tortura) hanno messo a dura prova la tempra dei tre interpreti, portando spesso la temperatura emotiva del set a un livello di calore tanto elevato quanto utile ai fini del risultato.