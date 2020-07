Screen Junkies ha realizzato un esilarante trailer onesto di, iconico cult del cinema fantasy diretto da Wolfgang Petersen approdato nelle sale nel 1984.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi del lungometraggio:

Bastian è un ragazzino goffo, grassoccio, soprattutto molto solo. E ha una grande passione: leggere. In un giorno di pioggia, inseguito dai compagni che si fanno beffe di lui, si rifugia in una vecchia libreria dove trova un volume intitolato “La storia infinita”. Il libraio non vuole venderlo, ma l’attrazione per quel libro è tale che Bastiano lo ruba e ci si immerge letteralmente, scoprendo che proprio lui non è solo spettatore delle meravigliose avventure che vi sono narrate, ma ne è anche protagonista, chiamato a salvare i destini del mondo incantato di Fantàsia, con le sue mitiche creature e le sue città sospese.