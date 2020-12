Non è periodo natalizio senza una testa di Babbo Natale che…. minaccia di ucciderti. Proprio nelle scorse ore il canale You Tube Midnight Video ha diffuso in rete un suggestivo cortometraggio horror a tema natalizio intitolato ““.

Il corto, della durata di poco più di 4 minuti, ci mostra un uomo che durante la notte di Natale viene perseguitato con varie minacce da una testa animatronic parlante di Santa Claus. L’opera è stata diretta da Todd Spence e scritta da Spence insieme a Zak White.

Potete vedere tutto il cortometraggio Jolly nella parte superiore della pagina.

Qua sotto vi proponiamo la sinossi di uno degli ultimi film natalizi approdati su Netflix con protagonista Santa Claus, ovvero Qualcuno salvi il Natale 2:

Sono ormai passati due anni da quando i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) hanno salvato il Natale e molte cose sono cambiate. Kate ora è un’adolescente cinica e sta trascorrendo controvoglia il Natale a Cancun in compagnia del nuovo fidanzato della madre e del figlio di lui, Jack (Jahzir Bruno). Lei non ha alcuna intenzione di accettare questa famiglia e decide di scappare, ma quando un misterioso piantagrane con poteri magici minaccia di distruggere il Polo Nord e di mettere per sempre fine al Natale, Kate e Jack si ritrovano a vivere una nuova avventura assieme a Babbo Natale (Kurt Russell).

Con la regia e sceneggiatura di Chris Columbus (Mamma, ho perso l’aereo, Harry Potter) e la partecipazione di Goldie Hawn, il film è un’avventura per tutta la famiglia piena di azione, sentimenti, umorismo e spirito natalizio.

Cosa ne pensate di questo suggestivo corto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ScreenRant.com