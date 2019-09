La 20th Century Fox ha diffuso in rete il primo trailer italiano di, il nuovo film di(precedentemente noto con il titolo di Radegund) che approderà nelle sale americane il 13 dicembre, giusto in tempo per essere preso in considerazione nella stagione dei premi (qui potete leggere la nostra recensione del film dal Festival di Cannes ).

Protagonista del film il tedesco August Diehl e l’austriaca Valerie Pachner, assieme a Tobias Moretti, Michael Nyqvist e Bruno Ganz, Matthias Schuenaerts, Maria Simon e Ulrich Matthes. Trovate il trailer nella parte superiore della pagina.

Le informazioni su La Vita Nascosta – Hidden Life

Le riprese di A Hidden Life si sono svolte l’anno scorso, tra le altre località, a Cima Sappada, paesino nel cuore delle Dolomiti bellunesi scelto tra numerose altre location per aver conservato l’architettura originale delle abitazioni, costruite interamente in legno nello stile Blockbau (senza l’utilizzo di chiodi).

Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, A Hidden Life – di cui oggi vi mostriamo il trailer – è basato sulla storia vera di un contadino austriaco (Franz Jägerstätter) che visse nel borgo di Sankt Radegund e che si ribellò al nazismo.

Nel 1938, fu l’unico del suo paese a votare contro l’annessione alla Germania di Hitler, e nel 1943 non volle arruolarsi. Fervente cattolico, nel 2007 fu beatificato e dichiarato martire da Papa Benedetto XVI. A lui già nel 1971 è stato dedicato un film.