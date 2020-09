Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Pubblicità

Nell’ottantaquattresimo episodio di BadTaste News Q&A, la rubrica in streaming su YouTube in cui parliamo dei temi e delle notizie più importanti della settimana dal mondo del cinema e non solo, parliamo dell’addio a, dello stop alle riprese di The Batman a causa della positività al Coronavirus di Robert Pattinson, dell’uscita di Mulan , della seconda stagione di The Boys e altro ancora.

In video, Andrea Francesco Berni, Mirko D’Alessio e Andrea Bedeschi.

Potete rivedere il video qui sopra, per intervenire in diretta seguiteci su YouTube. Vi ricordiamo che la nostra rubrica è disponibile anche in podcast su SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts: iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati!