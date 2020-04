Netflix ha diffuso in rete il primo trailer sottotitolato in italiano di(The Half of it), lungometraggio scritto e diretto da(Saving Face) in arrivo sulla piattaforma streaming a partire dal 1° maggio.

Del cast fanno parte Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire e Collin Chou.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto trovate il poster:

Ecco la sinossi di L’Altra Metà:

La timida studentessa modello Ellie aiuta Paul, uno sportivo dolce ma goffo nel comunicare, a conquistare una compagna molto popolare. La loro improbabile amicizia, però, si complica quando Ellie scopre di provare qualcosa per quella stessa ragazza.

L’Altra Metà sarà disponibile in streaming su Netflix dal 1° maggio.

