La Alder Entertainment ha diffuso in rete il primo trailer e il poster di, lungometraggio diretto dacon Miriam Leone, Simone Liberati, Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Antonio Milo, Valeria Perri, Eleonora Russo e con la partecipazione di Renato Marchetti e Luciano Scarpa.

Il film sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 10 giugno.

recentemente abbiamo visto Miriam Leone in Il Testimone Invisibile, Metti la Nonna in Freezer, Fai bei Sogni, In Guerra per Amore oltre che in serie televisive come 1994, 1993 e In Arte Nino.

Ecco la sinossi ufficiale di L’Amore a Domicilio:

Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dove è l’unico uomo, è convinto di poter controllare la situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica…

