Sono arrivate onlinedue nuove scene tratte da, l’horror supereroistico prodotto da James Gunn.

Il film arriverà nelle sale americane a maggio, in Italia a Giugno.

Una, in realtà, è la versione localizzata in italiano dell’inquietante scena estesa che abbiamo visto qualche giorno fa in lingua originale.

A seguire quella inedita in lingua inglese:

Il film viene così descritto:

Cosa succederebbe se un bambino proveniente da un altro mondo precipitasse sulla Terra, ma invece di diventare un supereroe si dimostrasse essere qualcosa di molto più sinistro? Con BrightBurn, il visionario regista di Guardiani della Galassia e Slither presenta una in maniera sorprendente e sovversiva un radicale nuovo genere: l’horror supereroistico.

Diretto da David Yarovesky e scritto da Mark Gunn e Brian Gunn, il film vede tra i protagonisti David Denman, Elizabeth Banks, Jackson A. Dunn, Matt Jones e Meredith Hagner. Alla produzione James Gunn, mentre alla produzione esecutiva ci sono Mark Gunn, Brian Gunn, Dan Clifton, Simon Hatt, Nic Crawley. Il film è finanziato e prodotto da The H Company insieme alla casa di produzione di Gunn, la Troll Court Entertainment. L’uscita negli USA è prevista per 24 maggio 2019, in Italia il giorno prima.