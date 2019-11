Con l’arrivo della commedianelle sale è stato diffuso in rete anche “This Is How (We Want You To Get High)”, brano inedito diche fa parte della colonna sonora del film di(Le Amiche della sposa).

La pellicola, il cui cast comprende Emilia Clarke (Il Trono di Spade), Henry Golding (Crazy & Rich), Michelle Yeoh ed Emma Thompson, approderà nelle nostre sale il 19 dicembre.

L’opera segue la storia di Kate (Clarke), una giovane ragazza che per lavoro veste i panni di un elfo in un negozio di Londra. La sua strada si intreccerà con quella di Tom (Golding), un aitante ragazzo che le darà una mano a mettersi sulla strada giusta.

La sceneggiatura è firmata da Emma Thompson e Bryony Kimmings.

Nel film sarà presente l’iconico pezzo di George Michael che da il titolo al film ed altri pezzi inediti dell’artista. Potete ascoltare il brano (che accompagnerà la scena finale del film) nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale: