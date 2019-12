Emilia Clarke (Game of Thrones), Henry Golding (Un piccolo favore, Crazy & Rich), Michelle Yeoh ed Emma Thompson sono i protagonisti di Last Christmas, una commedia romantica scandita dalle note della musica di George Michael, diretta d a Paul Feig (Un piccolo favore, Spy, Le amiche della sposa) da una sceneggiatura del premio Oscar® Thompson (Ragione e sentimento, Bridget Jones’s Baby) e dall’autrice teatrale Bryony Kimmings.Kate (Emilia Clarke) arranca per le strade di Londra, un ammasso di scelte sbagliate accompagnato dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un’altra irritante conseguenza del suo lavoro come elfo in un negozio natalizio aperto tutto l’anno. L’entrata di Tom (Henry Golding) nella sua vita, e la sua capacità di vedere attraverso le numerose barriere di Kate, le sembra qualcosa di troppo bello per essere vero. Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell’anno, niente sembra funzionare per questi due. A volte, però, devi lasciare che la neve cada dove vuole, devi ascoltare il tuo cuore… e devi avere fede.Last Christmas sarà accompagnato dalle musiche di George Michael, incluso l’agrodolce classico natalizio che presta il nome al film. Quest’ultimo vedrà inoltre il debutto di nuovo materiale inedito firmato dal leggendario e pluripremiato artista, che nella sua iconica carriera ha venduto più di 115 milioni di album e registrato 10 singoli al numero 1 delle classifiche.Il film è prodotto da David Livingstone, vincitore del premio BAFTA, per Calamity Films, da Emma Thompson, e da Paul Feig e Jessie Henderson per Feigco Entertainment. Sarah Bradshaw ne è produttore esecutivo.