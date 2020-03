Vanity Fair ha chiesto una consulenza all’astronauta e pilota canadese Chris Hadfield per analizzare alcune delle più note pellicole di fantascienza ambientate nello spazio degli ultimi anni e non solo. In un nuovo video approdato su You Tube infatti possiamo vedere Hadfield mentre commenta e analizza (e in qualche modo recensisce) alcuni aspetti di pellicole come Gravity (2013), Interstellar (2014), Ad Astra (2019), Passengers (2016), 2001: Odissea nello Spazio (1968), First Man – Il Primo Uomo (2018), Armageddon – Giudizio Finale (1998), Sopravvissuto – The Martian (2015), Sunshine (2007) e anche l’amato film animato targato Pixar Wall-E (2008).

Trovate il video nella parte superiore della pagina.

Scritto da Jonathan Nolan e Christopher Nolan, Interstellar vede nel cast Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, John Lithgow, Casey Affleck, David Gyasi, Mackenzie Foy, Timothée Chalamet, Topher Grace, David Oyelowo, Ellen Burstyn, Michael Caine. Il fisico teorico Kip Thorne sta lavorando come consulente al film ed è produttore esecutivo assieme a Jake Myers e Jordan Goldberg. Questa la sinossi:

Ecco la sinossi ufficiale:

In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l’agricoltura. Un gruppo di scienziati, sfruttando un “wormhole” per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni. Il granturco è l’unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell’umanità. Il regista visionario della trilogia de Il cavaliere oscuro e Inception, che con i suoi film ha rinnovato più di ogni altro la cinematografia contemporanea, si misura questa volta con uno sci-fi dirigendo, come sempre, un cast eccezionale.

Interstellar, ricordiamo, è approdato nelle nostre sale il 6 novembre del 2014.

Cosa ne pensate del video? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: YT