La divisione nazionale della 20Th Century Fox ha diffuso online una nuova clip di(in originale), il film di James Mangold ( Logan: The Wolverine ) basato sul libro del 2010 di A.J. Baime “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans” in uscita ilnegli Stati Uniti, e oggi in Italia.

Nel cast troviamo Matt Damon nelle vesti di Carol Shelby, un ingegnere ingaggiato da Henry Ford II per costruire l’auto più veloce del mondo e Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles.

Trovate la clip nella parte superiore di questa pagina.

“Perché Le Mans ‘66 è classicissimo senza paura di esserlo, non ha niente nello script che devii dalla tradizione ma tutto nella messa in scena per esaltarlo come deve. Specialmente il sound design, perfetto per rendere davvero le corse, per lavorare sul rischio e la tensione, ma anche costumi, ambienti, luci e montaggio complottano insieme per trasformare un copione ordinario in una storia titanica, per sostenere Christian Bale e Matt Damon nel tentativo di farsi grandi virtù”. Così ne parliamo nella nostra recensione che potete leggere in questa pagina.

Le Mans ‘66 – La grande sfida, la sinossi: