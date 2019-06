Come promesso, ecco arrivare online il primo trailer di(in originale), pellicola basata sul libro del 2010 di A.J. Baime “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans” diretta da(Logan: The Wolverine) e in uscita ilnegli Stati Uniti.

Nel cast troviamo Matt Damon nelle vesti di Carol Shelby, un ingegnere ingaggiato da Henry Ford II per costruire l’auto più veloce del mondo e Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles.

La nostra traduzione della sinossi:

I vincitori dell’Oscar Matt Damon e Christian Bale sono i protagonisti di FORD v FERRARI, basata sulla incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell’intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.

Potete vedere il trailer italiano qui sopra, mentre qui sotto è disponibile in originale: