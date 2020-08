Nella parte superiore della pagina potete vedere il trailer italiano di The Devil All the Time , thriller gotico tratto dal romanzoche sarà su Netflix il 16 settembre, con Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgard, Riley Keough e Jason Clarke

Nel cast, accanto a loro, anche Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling e Pokey LaFarge.

Il progetto è tratto dal romanzo di Donald Ray Pollock, Antonio e Paulo Campos si occupati della sceneggiatura, e sempre Antonio della regia.

Qualche giorno fa il regista del film spiegava, parlando di Tom Holland e della pellicola:

Non penso che si dedichi mai a un film senza prima immergersi, con la mente, completamente in esso in maniera tale da venire del tutto assorbito. Per quel che mi riguarda, se viene fatto nel giusto contesto, non credo faccia male avere a che fare con l’oscurità. Il film non glorifica in alcun modo la violenza: cerca di capire da dove arriva. Cerca di capire la connessione che, specie negli Stati Uniti, esiste fra la fede e le persone che abusano di questo potere.

Ecco la sinossi dell’opera:

La Seconda guerra mondiale è finita e il soldato semplice Willard Russell sta tornando a casa dopo essere stato spedito a combattere nel Pacifico, con negli occhi ancora tutto l’orrore per quello che ha visto. La corriera fa una sosta a Meade, Ohio, e William si ferma a mangiare in un ristorante. Non conosce il nome della cameriera che l’ha servito ma sa che se ne è innamorato e qualche settimana dopo torna da lei e la sposa. Insieme fanno un figlio, bellissimo: Arvin. Arviri Russell è il protagonista di questo primo magistrale romanzo di Donald Ray Pollock, autore della folgorante raccolta di racconti Kno-ckemstiff. Lo vediamo crescere e muoversi tra misere catapecchie e chiese che sono templi dell’ipocrisia e del male, lo seguiamo con il dito sulla carta geografica degli Stati Uniti, e contemporaneamente assistiamo allo svolgersi di altre esistenze maledette, destinate, per uno scherzo della sorte, a incrociarsi con la sua, fino all’inatteso, sconvolgente finale.

Cosa ne pensate del trailer di Le Strade del Male? Potete dire la vostra, come sempre, nello spazio dei commenti qua sotto!