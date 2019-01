Per la terza voltaospita la “Galassia Lontana, Lontana…” di, quest’anno con, che fino al 17 marzo animerà il parco Disney europeo.

I nostri Andrea Francesco Berni e Andrea Bedeschi, la settimana scorsa, hanno avuto l’opportunità di visitare il parco, e nella loro classifica delle cinque cose da non perdere durante Legends of the Force hanno incluso Star Wars: A Galactic Celebration, spettacolo mozzafiato proiettato sulla Tower of Terror presso i Walt Disney Studios.

Ogni giorno, nel tardo pomeriggio quando il sole è ormai tramontato, nella zona del Production Courtyard presso gli Walt Disney Studios è possibile rivivere le più iconiche e indimenticabili scene di Star Wars in uno strabiliante spettacolo notturno con proiezioni laser di ultima generazione sulla facciata della Tower of Terror, effetti speciali, musica e personaggi dell’epopea. Si tratta dello spettacolo dell’anno scorso, intitolato in italiano Una Festa Galattica, opportunamente modificato con alcune nuove sequenze e personaggi, tra cui elementi tratti da Rogue One: a Star Wars Story, Solo: a Star Wars Story e Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Nella parte superiore di questa pagina potete trovare il video integrale che abbiamo registrato.

Potete trovare i dettagli su Legends of the Force – che si terrà dal 12 gennaio al 17 marzo del 2019 – sul sito ufficiale di Disneyland Paris