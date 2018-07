LEGO: ecco la Aston Martin DB5 di James Bond! Il colosso danese del mattoncino ha ufficialmente svelato il set da 1295 pezzi dedicato alla leggendaria vettura di 007! Pubblicato da BadTaste.it su Mercoledì 18 luglio 2018

Nelle scorse settimane, con tutta una serie di teaser, lae laavevano chiaramente lasciato intendere che sarebbe presto arrivato l’annuncio di un set dedicato alla leggendariadi

Ebbene il set è da oggi disponibile per l’acquisto anticipato da parte dei clienti LEGO Vip sullo store ufficiale dell’azienda.

Nella parte superiore della pagina potete ammirare il video di presentazione mentre, a seguire, trovate tutti i dettagli e una galleria di foto.

Scopri i segreti di Bond… l’Aston Martin DB5 di James Bond!

Ottieni la licenza di costruire con la fantastica Aston Martin DB5 di James Bond™ LEGO® Creator Expert 10262. Questa bellissima replica cattura l’eleganza e la raffinatezza senza tempo dell’iconica auto sportiva del 1964 dell’Agente 007 e contiene tantissimi dettagli autentici e gadget funzionanti. Apri gli sportelli e scoprirai un interno elaborato con scanner radar a scomparsa e vano portaoggetti con telefono. E quando è il momento di entrare in azione, attiva il sedile eiettabile, ruota le targhe intercambiabili, solleva lo scudo antiproiettile del lunotto posteriore, attiva gli speroni taglia-pneumatici montati sulle ruote e tira la leva del cambio per rivelare le mitragliatrici sull’avantreno. Questo modello collezionabile è inoltre dotato di dettagliato motore a 6 cilindri in linea, parafango anteriore e paraurti posteriore argentati, cerchi a raggi stampati in metallo argentato e loghi Aston Martin anteriore e posteriore. Il modello è stato progettato per offrire un’esperienza di costruzione stimolante, gratificante e un po’ nostalgica, ed è un must per i fan della Aston Martin DB5, dei film di James Bond™ e di LEGO.