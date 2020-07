è il protagonista del primo trailer di, nuovo dramma che vede il debutto alla regia dell’attore(Agent Carter).

L’opera segue le vicende di un’artista bohémien di Londra (Neeson) che torna in Italia con il figlio per vendere la casa che hanno ereditato dalla moglie defunta dell’uomo.

La pellicola tocca delle corde molto personali per l’attore, che nel film recita accanto al suo vero figlio, Micheal Richardson (Micheál Richard Antonio Neeson), avuto con la moglie scomparsa nel 2009. I due, in realtà, avevano già recitato assieme l’anno scorso in Un uomo tranquillo, di Hans Petter Moland, anche se questa volta la storia sarà decisamente meno movimentata.

La IFC Films distribuirà il film in digitale il 7 agosto.

Ricordiamo che Liam Neeson è stato scelto per interpretare il protagonista del remake americano di The Memory of a Killer (De zaak Alzheimer e noto anche come The Alzheimer Case), film che verrà diretto da Martin Campbell (Casino Royale) e che sarà intitolato Memory.

Nel film Neeson vestirà i panni di un un assassino esperto e rinomato nel suo ambiente. Quando però si rifiuta di completare un lavoro per una pericolosa organizzazione criminale l’uomo diventerà un bersaglio e dovrà andare a caccia degli uomini che lo voglio uccidere.