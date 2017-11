Arriverà il 23 novembre in Italia Il Libro di Henry (, il nuovo film diretto da, regista di, basato su una sceneggiatura originale Gregg Hurwitz.

In vista dell'arrivo nei cinema la divisione nazionale della Uniersal Pictures ha diffus online il trailer italiano del film.



Ecco la trama:

Susan scopre che la famiglia di vicini, quella della gentile compagna di classe di Henry, Christina (Maddie Ziegler), ha un pericoloso segreto – e che Henry ha escogitato un sorprendente piano per aiutarla. Mentre il suo geniale piano di salvataggio per Christina prende forma in modi elettrizzanti, Susan si ritrova al suo centro.

Il Libro di Henry è diretto da Colin Trevorrow (Jurassic World, Safety Not Guaranteed) da una sceneggiatura originale dell’acclamato romanziere Gregg Hurwitz (Orphan X).

Nel cast della pellicola Naomi Watts insieme ai giovanissimi Jacob Tremblay (Room) e Jaden Lieberher (St. Vincent e Midnight Special). A supporto dei nomi citati Dean Norris (“Breaking Bad”), Lee Pace (Lo Hobbit, Guardians of the Galaxy), Sarah Silverman (Un Milione di Modi per Morire nel West), Maddie Ziegler (vista nei video musicali di Sia “Chandelier” e “Elastic Heart”), e Bobby Moynihan (“Saturday Night Live”).

La pellicola è approdata nelle sale americane il 16 giugno 2017.