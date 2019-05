Circa un mese e mezzo fa, in diretta da Chicago, vi abbiamo portato tutti gli aggiornamenti su, la più grande espansione mai realizzata nei parchi Disney, in apertura a Disneyland Resort in California il 31 maggio e a Walt Disney World Resort in Florida il 29 agosto.

Trovate tutto in questa pagina.

Il Blog Ufficiale dei Parchi Disney ci ricorda che domani l’apertura dell’area tematica verrà seguita con una diretta streaming realizzata in partnership con la AT&T. Tutto partirà alle 20.20 (l’orario è chiaramente riferito al Pacific Daylight Time, quindi dalle nostre parti saranno le 5,20 di mattina del 30 maggio) e potrà essere seguito su YouTube, Facebook e Twitter.

