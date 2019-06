La Warner Bros. ha pubblicato in rete il trailer italiano di, thriller diretto da Bill Condon con protagonisti

Del cast fanno parte anche Russell Tovey (Quantico) e Jim Carter (Downton Abbey).

Il film arriverà nelle nostre sale il 5 dicembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

“L’inganno perfetto”, il drama targato New Line Cinema, vede insieme per la prima volta sul grande schermo la premio Oscar Helen Mirren (“The Queen”) e Ian McKellen (“Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’anello”, “Gods and Monsters”), già candidato a due premi Oscar.

Bill Condon, lo sceneggiatore vincitore dell’Oscar per “Demoni e dei”, dirige e produce il film da una sceneggiatura di Jeffrey Hatcher (“Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto”), tratta dall’acclamato romanzo di Nicholas Searle.

Il genio della truffa Roy Courtnay (McKellen) non riesce a credere alla propria fortuna quando incontra online la benestante vedova Betty McLeish (Mirren). Mentre Betty gli apre le porte di casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi affezionato alla donna: quella che sarebbe dovuta essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo – il più infido della sua vita.

Tra i protagonisti di “L’inganno perfetto” anche Russell Tovey (serie TV “Quantico”) e Jim Carter (serie TV “Downton Abbey”).

Greg Yolen affianca Condon come produttore. I produttori esecutivi sono Richard Brener, Andrea Johnston, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Anjay Nagpal, Jack Morrissey e Nick O’Hagan.

Nella squadra dietro le quinte, il direttore della fotografia Tobias Schliessler (“La bella e la bestia”, “Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto”) e lo scenografo John Stevenson (candidato BAFTA, “Burton and Taylor”), al montaggio Virginia Katz (“La bella e la bestia,” “Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto”) e per i costumi Keith Madden (miniserie “Patrick Melrose”, “Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto”). La musica è del compositore candidato a due premi Oscar, Carter Burwell (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, “Carol”).

“L’inganno perfetto”, girato a Londra e Berlino, sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 5 dicembre 2019.

New Line Cinema presenta, in associazione con BRON Creative, una produzione 1000 Eyes, un film di Bill Condon, “The Good Liar”. Il film sarà distribuito da Warner Bros. Pictures.