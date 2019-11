Helen Mirren vs. Ian McKellen, in un film con molti rovesciamenti di campo, svolte narrative e sorprese. Roy è un abile e navigatissimo truffatore intenzionato a impadronirsi di tutto il denaro di Betty, una agiatissima vedova, forse meno sprovveduta di quello che sembra. Chi è il gatto e chi è il topo? Chi sa mentire meglio? I due straordinari interpreti, per la prima volta insieme su grande schermo, recitano in agile surplace nel thriller dal romanzo di Searle. Il duello attoriale finisce alla pari. Ma quello tra i due personaggi?