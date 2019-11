La Magnolia Pictures ha diffuso in rete il primo trailer di, thriller fantascientifico con protagonisti con(Ave, Cesare!) e(Skyfall).

Scritto e diretto da Jessica Hausner (Lurdes) il film segue Alice (Beecham), madre single e allevatrice di piante per una società impegnata nello sviluppo di nuove specie. La donna ha progettato un nuovo fiore dal colore cremisi notevole non solo per la sua bellezza ma anche per il suo valore terapeutico: se mantenuto alla temperatura ideale, nutrito in modo adeguato e costante e se si parla con lui regolarmente, il fiore riesce a rendere felice il suo proprietario. Contro la politica aziendale Alice decide però di portare una di queste piante in regalo a casa a suo figlio adolescente, chiamato Joe. Battezzano il fiore Little Joe. Ma man mano che la loro pianta cresce anche il sospetto di Alice sulla pianta si insinua dentro di lei. La sua nuova creazione potrebbe non essere così innocua come suggerisce il suo nome.

Del cast fanno parte anche Kerry Fox e Kit Connor.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 6 dicembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Recentemente, ricordiamo, abbiamo visto Ben Whishaw in Il Ritorno di Mary Poppins. Prossimamente lo vedremo invece in The Personal History of David Copperfield (qui potete vedere il trailer) e in No Time To Die, nuovo capitolo della saga di 007 James Bond.

FONTE: GT