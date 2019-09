Hulu ha diffuso in rete un nuovo red band trailer di, la commedia horror con Lupita Nyon’go presentata al Sundance a inizio anno.

Il film segue Dave (Alexander England), musicista fallito che si offre volontario per accompagnare la classe dell’asilo di suo nipote in un viaggio dopo essersi invaghito della maestra, Miss Caroline (Lupita Nyon’go). Le intenzioni di Dave vengono complicate dalla presenza della star dei programmi tv per bambini, Teddy McGiggle (Josh Gad), in competizione con lui per le attenzioni della signorina Caroline. E nessuno di loro aveva previsto un’invasione zombie. Dave coglierà l’occasione per conquistare il cuore di Miss Caroline o gli zombie arriveranno prima?

Potete vedere il trailer di Little Monsters nella parte superiore della pagina.

Le prime informazioni su Little Monsters

Scritto e diretto da Abe Forsythe, Little Monsters è stato prodotto da Made Up Stories, Protagonist Pictures e Snoot Entertainment. Nel cast anche Stephen Peacocke, Kat Stewart, Nadia Townsend, Marshall Napier e Diesel La Torraca.

Negli Stati Uniti il film è stato acquisito da Neon, che lo distribuirà in sala a partire dal 15 novembre.

