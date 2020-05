La Weta Workshop ha annunciato l’arrivo di The Hobbit – An Unexpected Party, un nuovo gioco da tavolo ispirato alla trilogia cinematografica dedi Peter Jackson e in particolare a un breve frangente di Un Viaggio Inaspettato.

Nella parte superiore della pagina potete vedere un video che illustra le dinamiche del gioco. Qua sotto trovate alcune immagini promozionali:

Ecco la sinossi ufficiale di Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato:

La storia racconta il viaggio del protagonista Bilbo Baggins, coinvolto in un’epica ricerca per reclamare il Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio, Bilbo si ritrova al seguito di tredici nani capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs. La loro meta principale è raggiungere l’Est e le aride Montagne Nebbiose, ma prima dovranno sottrarsi ai tunnel dei Goblin, dove Bilbo incontra una creatura che gli cambierà la vita per sempre… Gollum. Qui, da solo con Gollum, sulle rive del lago seminterrato, l’ignaro Bilbo Baggins non solo si scoprirà così ingenuo e coraggioso al punto da sorprendere persino se stesso, ma riuscirà a impossessarsi del prezioso anello di Gollum che possiede qualità inaspettate ed utili… un semplice anello d’oro, legato alle sorti della Terra di Mezzo in modo così stretto che Bilbo non può neanche immaginare.