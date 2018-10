In rete è approdato il video musicale italiano di “Fall on Me”, canzone cantata da Andrea Bocelli e da suo figlio Matteo per la colonna sonora di(The Nutcracker and the Four Realms), il nuovo film live action della Disney diretto da Lasse Hallstrom e con una lunga sessione di riprese aggiuntive diretta da

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Nel cast la vincitrice dell’Oscar Helen Mirren (Mamma Cicogna), Mackenzie Foy (Clara), Keira Knightley (la Fata Confetto), Morgan Freeman (Drosselmeyer), Misty Copeland (la Ballerina).

Diretto da Lasse Hallström e prodotto da Mark Gordon e Larry Franco, il film è in gran parte ambientato in uno strano e misterioso mondo parallelo, dove Clara dovrà affrontare la malvagia Mother Ginger e una gang di topi che le rubano la sua tanto agognata chiave.

Vi ricordiamo che il film è solo l’ultimo di una serie di adattamenti live action della fiaba: da The Nutcracker di George Balanchine con Macaulay Culkin (1993) a Nutcraker in 3D del 2009 con Elle Fanning.

Questa la sinossi ufficiale: