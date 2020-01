Harmony Korine , regista di film come, è stato ingaggiato da Disney e Gucci per realizzare uno spot volto a promuovere il lancio della nuova collezione Year of the Mouse realizzata in occasione del Capodanno Cinese (il 25 gennaio inizierà l’Anno del Topo).

Molti registi si dedicano, tra un film e l’altro, a spot pubblicitari: è uno dei migliori modi per fare soldi e tenersi occupati mentre si cercano fondi per il prossimo progetto. Korine ha curato lo spot e la campagna fotografica, seguendo la direzione artistica di Christopher Simmonds e la direzione creativa di Alessandro Michele (direttore creativo di Gucci): nelle foto e nel video vediamo Topolino in giro per il parco insieme a Ni Ni, Earl Cave e Zoë Bleu. Gucci spiega che “la collezione ha un gusto spiritoso e vintage, dove la stella senza tempo della Disney compare insieme ad altri motivi e monogrammi della nostra compagnia. […] L’immaginario energetico e colorato ha l’aspetto delle cartoline natalizie, e lo spirito surreale ed eclettico di Gucci è perfetto per il mondo fantastico di Disneyland”. Uno stile ripreso da Korine, come potete vedere qui sopra.

Gucci: Year of the Mouse by Harmony Korine

Fonte: anothermag