Presentato al Sundance Film Festival il film segue Lisa Spinelli (Gyllenhaal), una maestra d’asilo di Staten Island che desidera vivere una vita tra arte ed intellettualità. Si iscrive ad un corso serale di poesia, ma nonostante i suoi sforzi i risultati del suo lavoro sono mediocri. Le cose per lei cambiano quando sente Jimmy (Sevak), uno dei suoi studenti di 5 anni, recitare una poesia. Convinta che il piccolo sia un piccolo prodigio alla Mozart, Lisa diventa ossessionata dal bambino tanto da decidere di affrontare un pericoloso viaggio per coltivare quel talento.

Del cast fanno parte anche Anna Baryshnikov (Manchester by the Sea), Rosa Salazar, Michael Chernus (Orange Is the New Black) e Gael García Bernal. Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 22 novembre.

