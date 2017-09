Come promesso è online il nuovo trailer di(Darkest Hour), il biopic sudiretto da(Pan, Espiazione).

Il film, scritto da Anthony McCarten (La Teoria del Tutto), vede come protagonista Gary Oldman nei panni del celebre stratega e Primo Ministro britannico. Lungo la sua vita Churchill ricoprì svariate cariche politiche nel suo paese e vinse persino e il Premio Nobel per la Letteratura nel 1953 per i suoi scritti storici, oltre ad aver guidato la Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale.

Del cast fanno parte anche John Hurt (Neville Chamberlain), Lily James (la segretaria di Churchill), Ben Mendelsohn (Re Giorgio VI) e Kristin Scott Thomas (Clementine, la moglie di Churchill).

L’uscita statunitense è fissata al 22 novembre 2017, quella italiana al 18 gennaio 2018.