Netflix ha diffuso in rete il primo trailer di, crime movie diretto da Liz Garbus con protagonista(L’Amore Bugiardo – Gone Girl) in arrivo sulla piattaforma streaming il 13 marzo.

Basato sul libro di saggistica “Lost Girls: An Unsolved American Mystery” di Robert Kolker, il film segue la storia di Mari Gilbert, una madre che farà di tutto pur di ritrovare la sua figlia scomparsa.

Del cast fanno parte anche Thomasin McKenzie (Leave No Trace), Gabriel Byrne (Hereditary), Oona Lawrence (The Beguiled), Lola Kirke (Mozart in the Jungle), Miriam Shor (The Americans), Reed Birney (The Blacklist), Kevin Corrigan (Results) e Dean Winters (Battle Creek).

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Lost Girls sarà disponibile su Netflix dal 13 marzo.

