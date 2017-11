Interviste Lucca 2017: Robert Kirkman "I supereroi Marvel non mi mancano,... A Lucca Comics & Games il nostro Andrea Bedeschi ha intervistato Robert Kirkman, il papà di The Walking Dead, Outcast e dell'imminente Oblivion Song.Hanno parlato di zombie, di George Romero, di Marvel e dei progetti futuri con Amazon Studios! Pubblicato da BadTaste.it su Venerdì 3 novembre 2017

Uno degli ospiti più rilevanti di questa edizione 2017 di Lucca Comics & Games è di sicuro, fumettista statunitense di The Walking Dead, Outcast e dell’imminente Oblivion Song.

Oggi, l’autore è intervenuto al Cinema Astra per un Botta&Risposta con il pubblico visto che, per celebrare la sua presenza Fox Networks Group ha portato a Lucca la première internazionale dello speciale THE WALKING DEAD: THE JOURNEY SO FAR: un’occasione per festeggiare l’autore della serie culto che ha reso gli zombie delle celebrità internazionali, arrivata al 100° episodio con l’avvio dell’ottava stagione inedita. The Walking Dead: The Journey So Far è uno speciale TV movie che ripercorre le tappe fondamentali della serie nel corso degli anni e al quale hanno partecipato tutti i componenti passati e presenti del cast di The Walking Dead. Il prodotto è andato in onda solo in USA su AMC ed è inedito per tutti i fan europei.

Ieri però abbiamo avuto modo di chiacchierare con lui in una videointervista che trovate qua sopra durante la quale si sono toccati svariati argomenti. Potete scoprire quali grazie al video pubblicato nella parte superiore di questa pagina!

