Nei giorni scorsi, per celebrare l’evento, la divisione nazionale della Hasbro ci ha fornito alcuni campioni stampa della linea basata su questa pellicola.

Nella parte superiore di questa pagina potete trovare il nostro videounboxing (a cura di Andrea Bedeschi e Mirko D’Alessio), mentre a seguire il comunicato stampa e la galleria fotografica dei vari prodotti disponibili per l’acquisto.

Noi di BadTaste saremo ovviamente presenti all’evento – in qualità di webpartner – insieme ai colleghi di BadComics, BadGames e BadTv.

THOR E HULK TORNANO AL CINEMA E NEI NEGOZI DI GIOCATTOLI

Esce nelle sale italiane Thor: Ragnarok, attesissimo terzo capitolo della trilogia dedicata al supereroe Marvel. Per l’occasione Hasbro ha lanciato una nuova linea di giocattoli, dedicata proprio a Thor e al suo compagno di avventure Hulk

Milano, 26 ottobre 2017 – A quattro anni di distanza dall’ultimo film, il dio del Tuono torna con un’avventura da protagonista in Thor: Ragnarok, distribuito nelle sale italiane in oltre 650 copie da The Walt Disney Company Italia. Ricco di azione, humor, dramma e spettacolo, il terzo capitolo della saga dedicata al celebre supereroe Marvel è diretto dal regista neozelandese candidato all’Oscar® Taika Waititi e vede il ritorno di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor: imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello, il figlio di Odino deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk!

Davanti a una tale attesa, con così tanti appassionati pronti ad accorrere nelle sale per sostenere i propri eroi preferiti, Hasbro non poteva certo farsi trovare impreparata. È già infatti disponibile una fantastica linea di giocattoli dedicata proprio al film: roleplay eaction figure con cui giocare e divertirsi per ore e ore dopo l’uscita dal cinema.

Le figure elettroniche dei due protagonisti, alte oltre 30 centimetri, sono tra le preferite dai fan: riproducono nei minimi dettagli i nuovi look che i due eroi esibiscono nel film. A partire proprio dal protagonista Thor che, oltre all’elmo, ha i capelli corti e lenuovissime spade per difendersi dai combattimenti nell’arena dopo aver perso il suo fidato Mjolnir. Anche Hulk è dotato di un equipaggiamento tutto nuovo: armatura, elmo da gladiatore e martello con il quale può, grazie a uno speciale meccanismo a molla, rilasciare colpi poderosi contro gli avversari. In più, entrambe le action figure sono dotate di effetti sonori personalizzati e quando sono vicine possono interagire fra loro, rispondendosi a vicenda con frasi tratte dal film.

Ma è con i roleplay che si entra davvero nei panni degli eroi della pellicola. Con la replica del Mjolnir, il leggendario martello di Thor, sembrerà davvero di essere il figlio di Odino e scatenare il potere dei fulmini, con tanto di rumore del tuono che riecheggerà ad ogni colpo. Per gli appassionati del Golia Verde è invece disponibile una maschera capace di cambiare espressione per mostrare tutte le sfumature della rabbia di Hulk e i pugni indossabili dotati di effetti sonori che riproducono i suoi potenti attacchi.

Chi ama il grande universo Marvel, oltre alla nuova linea dedicata a Thor: Ragnarok, tra action figure, maschere e roleplay, può trovare tutto ciò che desidera, di ogni forma e dimensione e per qualsiasi età. Menzione speciale alla Marvel Legends che, oltre alle riproduzioni fedeli di tutti gli eroi, vanta eccezionali repliche in scala 1:1 dei loro equipaggiamenti, tra cui lo Scudo di Capitan America, il Casco di Iron Man e l’ultimo arrivato Mjolnir, il fedele martello di Thor, con effetti sonori e luminosi attivabili con un semplice comando vocale.

Insomma l’attesa è giunta al termine, Thor: Ragnarok è finalmente arrivato nelle sale italiane e i fan potranno assistere a un’avventura mai vista prima, ricca di spettacolo, azione, umorismo, dramma e tanto divertimento per poi rivivere le emozioni del film giocando con i loro supereroi preferiti!