In questo quarto giorno di fiera al Cinema Astra la Warner Bros. ha mostrato un reel con tutte le pellicole più attese della fine del 2017 e del 2018.

Pellicole già molto conosciute sulle nostre pagine come Justice League, Jumanji, Ready Player One, Fratelli Bastardi, The Nun, Hotel Transylvania 3 e Aquaman. Nel corso della presentazione sono stati ripercorsi i successi della major già arrivati nelle nostre sale per poi passare a quelli citati qua sopra di cui sono stati mostrate immagini che abbiamo già avuto modo di conoscere con i vari trailer e materiali promozionali approdati online. Per quanto riguarda Aquaman, il pubblico presente in sala ha avuto modo di ammirare quello che gli avventori del Comic-Con di San Diego avevano già avuto modo di visionare (e noi di descrivervi) a luglio. Stessa cosa per quel che concerne il teaser di The Nun, l’atteso spin-off dedicato alla suora demoniaca di The Conjuring.

La vera primizia, oltre a una lunga e divertente clip inedita Hotel Transylvania 3, è stata la scena inedita di Justice League, il cinecomic corale in arrivo il 16 novembre nei cinema italiani. Nell’estratto, il team di supereroi si ritrova ad affrontare il temibile Steppenwolf in un passaggio per cui, chiaramente, non ci sono ulteriori elementi di contestualizzazione all’interno del cinecomic e di cui comunque, su esplicita richiesta della Warner Bros., non possiamo rivelare altro.

Vi lasciamo con il recap video che trovate più in alto e con le foto della presentazione targata Warner Bros.