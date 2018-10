Come sapete, anche quest’anno BadTaste.it è web partner di Lucca Comics & Games.

Questa volta, però, saremo coinvolti molto più del solito nei vari eventi che comporranno la ricchissima Area Movie: durante tutti i giorni della manifestazione saranno diversi i momenti in cui potrete incontrarci. Non è tutto: sarà anche la prima volta che Francesco Alò visiterà Lucca Comics, e per l’occasione condurrà la rassegna Cinema Cult realizzata in collaborazione con Infinity, dove ogni sera presenterà insieme a un talent un film considerato di culto da noi della redazione. Avremo anche l’onore di presentare l’anteprima italiana di Overlord, al cinema dall’8 novembre, e di introdurre al pubblico di Lucca Paolo Virzì parlando con lui del suo nuovo film Notti Magiche. Insomma, per noi sarà un’ottima occasione per sostenere il grande cinema a Lucca: non mancate!

Nel video qui sopra, Francesco annuncia la sua partecipazione a Lucca, mentre qui sotto trovate il calendario completo con tutti gli eventi in cui siamo coinvolti noi di BadTaste.it: