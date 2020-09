Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come noto, Lucca Comics & Games ha dovuto rispondere all’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus proponendo una nuova edizione della manifestazione ribattezzata, per l’occasione,

Nella parte superiore di questa pagina potete trovate il player tramite il quale seguire la diretta della conferenza stampa di presentazione.

L’organizzazione aveva precisato nei mesi scorsi che non avrebbe rinunciato alla cosiddetta “messa a terra”, senza però entrare nel dettaglio delle modalità. Nel corso delle settimane, tuttavia, sono arrivate notizie (come quella che Sergio Bonelli Editore non parteciperà a fiere del fumetto nel 2020) che hanno lasciato intuire la comunicazione avvenuta a latere, nella quale Lucca ha confermato che non vi saranno padiglioni con gli stand.

Ecco il comunicato ufficiale diffuso ad agosto:

Il 10 luglio abbiamo annunciato che il Festival si farà ma sarà diverso. L’evento annuale dedicato al fumetto, al gioco e alle nuove forme di storytelling non si terrà nelle modalità consuete e, come anticipato durante la commissione consiliare del 20 luglio presieduta dal vice sindaco della città di Lucca, Giovanni Lemucchi, confermiamo che l’edizione 2020 non prevede i padiglioni con gli stand. In città saranno organizzati solo eventi dal vivo a numero chiuso (spettacoli, presentazioni, performance) negli auditorium e nei palazzi storici.

Sarà una manifestazione diversa che porterà lo spirito di Lucca in tutta Italia attraverso i Campfire: una fitta rete di fumetterie, librerie e negozi di giochi. Un festival amplificato a cui si potrà partecipare anche grazie alla programmazione digitale e a un nuovo straordinario luogo radiotelevisivo. Lucca Comics & Games cambia pelle, e vi aspetta a fine ottobre da casa e dal vivo, a Lucca e nei Campfire: Lucca Changes.

Appena verranno diramati i dettagli ufficiali tramite il comunicato stampa, aggiorneremo l’articolo con tutti i dettagli ufficiali di Lucca Chanes che, vi ricordiamo, si svolgerà nella città Toscana e in tutta Italia dal 29 ottobre al primo novembre.

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.