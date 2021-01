Netflix ha diffuso online il trailer di, film originale Netflix prodotto da Lebowski e Silver Productions, disponibile su Netflix dal 5 febbraio. Il lungometraggio è diretto da Rocco Ricciardulli ed è stato scritto dallo stesso Ricciardulli insieme a Riccardo Scamarcio che è anche produttore.L’Ultimo Paradiso che vede come protagonisti principali, Gaia Bermani Amaral, Antonio Gerardi e Valentina Cervi, è stato girato a Gravina, Bari e Trieste, per sette settimane di riprese.

Potete trovare il trailer nella parte superiore della pagina.

A seguire la sinossi del film con Riccardo Scamarcio:

Siamo nel 1958 in un piccolo paese del sud Italia. Ciccio (Riccardo Scamarcio) è un contadino di 40 anni. È sposato con Lucia (Valentina Cervi) e hanno un figlio di 7 anni. Ciccio sogna di cambiare le cose e lotta con i suoi compaesani contro chi da sempre sfrutta i più deboli. È segretamente innamorato di Bianca (Gaia Bermani Amaral), la figlia di Cumpà Schettino (Antonio Gerardi), un perfido e temuto proprietario terriero che da anni sfrutta i contadini. Ciccio vorrebbe fuggire insieme a lei ma, non appena Cumpà Schettino verrà a conoscenza della loro relazione, una serie di eventi inizierà a sconvolgere la vita di tutti e niente sarà più come prima.

