L’Uomo Invisibile, diprodotto dallae dalla Universal, riuscirà a riportare in auge i Mostri Classici della major dopo il passo falso del reboot di La Mummia con Tom Cruise?

È presto per dirlo, ma l’abituale ricetta della Blumhouse fatta di film dal basso budget e dagli ottimi riscontri commerciali (e molto spesso anche critici) lascia ben sperare.

Dopo le foto arrivate qualche ora fa e che vi abbiamo già fatto vedere (CLICCA QUI) tocca adesso al primo trailer che trovate nella parte superiore di questa pagina.

La protagonista è Elisabeth Moss (Mad Men, The Handmaid’s Tale) che, nella pellicola, interpreta Cecilia Kass, una donna intrappolata in una relazione alquanto violenta con un ricco e brillante scienziato interpretato da Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House).

L’Uomo Invisibile, la sinossi:

Cecilia scappa nel cuore della notte e scompare, vivendo nascosta con l’aiuto della sorella (Harriet Dyer), un loro amico d’infanzia (Aldis Hodge) e la sua figlia adolescente (Storm Reid). Ma quando il violento ex di Cecilia muore lasciandole una ingente fetta della sua vasta fortuna, lei comincia a sospettare che la sua morte sia solo una messa in scena. Mentre una serie di misteriose coincidenze diventano letali minacciando le vite delle persone che ama, la sanità mentale di Cecilia comincia a vacillare mentre cerca disperatamente di provare di essere minacciata da qualcuno che nessuno può vedere.

Come annunciato lo scorso luglio, le riprese del film con protagonista Oliver Jackson-Cohen, visto in Hill House, si sono svolte in Australia e sono terminate a metà settembre.

Inizialmente il film doveva far parte del Dark Universe, franchise morto in partenza dopo il fallimento di La Mummia.

Il film è diretto da Leigh Whannell, partner abituale di James Wan nella saga di Saw e Insidious. Whannell si occupa anche della produzione del film insieme a Jason Blum e alla sua Blumhouse Productions.

Nel cast anche Elisabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Harriet Dyer.