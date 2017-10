La Universal Pictures ha diffuso in rete una nuova featurette sottotitolata che ci porta nel backstage di, adattamento cinematografico dell’omonimo best-seller di

Il film, diretto da Tomas Alfredson (Lasciami Entrare, La Talpa) ha per protagonista Michael Fassbender oltre a Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Chloë Sevigny, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, James D’Arcy e Toby Jones ed uscito nelle nostre sale il 12 ottobre.

Ecco la sinossi ufficiale:

Investigando sulla scomparsa di una donna, avvenuta subito dopo la prima neve d’inverno, il detective (Fassbender) a capo di una squadra speciale anticrimine teme che sia tornato a colpire un inafferrabile serial killer. Grazie all’aiuto di una brillante poliziotta appena trasferita (Ferguson), il detective si trova a riaprire casi irrisolti vecchi di decenni nella speranza di trovare indizi che li colleghino al nuovo efferato delitto e sconfiggere così una mente diabolica oltre ogni immaginazione prima della prossima nevicata.

L’uomo di neve è prodotto da Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title (La Teoria del Tutto – The Theory of Everything, Les Misérables), al fianco di Robyn Slovo (La Talpa – Tinker Tailor Soldier Spy) e Piodor Gustafsson (Millennium – Uomini che odiano le donne – The Girl with the Dragon Tattoo).