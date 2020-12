L’uscita diè stata anche l’occasione per celebrare un’ultima volta il talento di: il film, infatti, rappresenta l’ultima interpretazione cinematografica dell’attore, morto ad agosto a causa di un cancro

Ecco quindi che Netflix ha diffuso un video dedicato proprio alla memoria di Boseman: nelle interviste, Viola Davis e gli altri protagonisti del film ricordano l’attore, parlano del suo talento sul set ma anche del suo lato umano.

La tensione sale e gli animi si scaldano durante una sessione di registrazione pomeridiana nella Chicago degli anni ’20 mentre un gruppo di musicisti attende la rivoluzionaria artista e leggendaria “Madre del blues”, Ma Rainey (interpretata dal premio Oscar Viola Davis). In ritardo all’appuntamento, l’impavida e agguerrita Ma scatena uno scontro di opinioni con il manager e produttore bianco riguardo alla propria musica. Mentre la band aspetta nella claustrofobica sala prove dello studio di registrazione, l’ambizioso cornettista Levee (Chadwick Boseman), che ha una cotta per l’amica di Ma ed è determinato a lasciare la sua impronta nell’industria musicale, sprona i suoi compagni musicisti a condividere storie e verità che cambieranno per sempre il corso delle loro vite.

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM, un adattamento dello spettacolo teatrale di August Wilson premiato con due Pulitzer, celebra il potere trasformativo del blues e gli artisti che non permettono ai pregiudizi della società di determinare il loro valore. Diretto da George C. Wolfe e adattato per lo schermo da Ruben Santiago-Hudson, il film è prodotto da Denzel Washington e Todd Black, candidati agli Oscar per Fences. Nel cast ci sono anche Colman Domingo, Glynn Turman, Michael Potts, Taylour Paige, Dusan Brown, Jeremy Shamos e Jonny Coyne. La colonna sonora è opera del premio Grammy Branford Marsalis.