Nel corso delle ultime settimane ha annunciato sui social di essere al lavoro sulla sceneggiatura di un’auto-biopic insieme a Diablo Cody (Juno). Ora la popstar ha svelato numerosi dettagli sul film durante una diretta su Instagram insieme alla sceneggiatrice.

Le due hanno scritto insieme circa 107 pagine, e il film finale dovrebbe durare intorno alle due ore:

Parleremo di Andy Warhol, Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, e Martin Burgoyne… e di com’era crescere come artista a Manhattan, downtown, nel Lower East Side nei primi anni ottanta. Onestamente, è stato uno dei momenti più belli della mia vita e anche uno dei peggiori. Spero di riuscire a restituire o esprimere quant’è stato eccitante per me, in ogni modo possibile.

Diablo Cody imprimerà il suo umorismo nella sceneggiatura: Madonna ha spiegato che si rifletterà nel film, nei dialoghi “monosillabici” di Warhol, e nelle scene con la sorella Paula Ciccone, ricche di “ironia asciutta e sarcastica”.

La storia coprirà anche il periodo delle riprese di Evita, che condusse a un’esperienza spiacevole con Andrew Lloyd Webber:

Penso di aver avuto qualche esaurimento nervoso temendo di essere licenziata ogni giorno. No, non fu carino con me, Andrew non fu carino con me. Non sono nemmeno sicuro che mi volesse nel cast.