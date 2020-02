Laha sceltocome protagonisti dello spot del Super Bowl realizzato per la promozione della sua nuova bevanda energetica.

Nel promo, che trovate nella parte superiore della pagina, vediamo Martin Scorsese unica persona “in borghese” a un party in maschera. A un tratto il regista di The Irishman manda un messaggio a Jonah Hill per domandargli che fine abbia fatto. È a quel punto che vediamo l’attore di The Wolf of Wall Street tranquillamente seduto sul divano di casa perché si era del tutto dimenticato del party. Scorsese lo esorta a muoversi perché qualcuno “l’ha già scambiato per un cameriere” mentre tutto il mondo comincia a seguire con passione la vicenda tramite i messaggi di testo dei due che vengono trasmessi in mondo visione.

Coca-Cola a parte, vi ricordiamo che Martin Scorsese sarà uno dei protagonisti della prossima Notte degli Oscar grazie al suo The Irishman, la pellicola da oltre 150 milioni di dollari di budget prodotta e proposta in esclusiva da Netflix. La pellicola ha ricevuto ben dieci nomination fra le quali Miglior Film, Miglior Regia, Miglior attore non protagonista (sia ad Al Pacino che a Joe Pesci) e Miglior Sceneggiatura adattata.

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Cosa ne pensate di questo spot della Coca-Cola realizzato per il Super Bowl che vede, come protagonisti, Martin Scorsese e Jonah Hill?