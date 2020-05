La Paramount Pictures ha pubblicato in rete il primo trailer di, action thriller con protagonisti(Mudbound) e(The Kill Team) che sarà disponibile per il noleggio in streaming negli Stati Uniti dal 19 maggio.

Il film, diretto da Malik Vitthal e basato su una sceneggiatura di Richmond Riedel e Nicholas McCarthy, segue le vicende di Renee Lomito (Mary J. Blige), un ufficiale della polizia che mentre indaga sull’omicidio di un suo collega si imbatte in una figura misteriosa ripresa da alcune videocamere di sorveglianza. Ossessionata da tale figura la donna inizia a sospettare che una strana e misteriosa forza soprannaturale stia prendendo di mira gli sbirri della propria unità. La donna affronterà una corsa contro il tempo per rintracciare l’unica persona in grado di fermare questi omicidi, vendendo a scoprire così di un sinistro segreto annidato tra le forse dell’ordine.

Del cast fanno parte anche David Zayas e Anika Noni Rose.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Di recente abbiamo visto Mary J. Blige nelle vesti di attrice in progetti come Trolls World Tour, The Umbrella Academy (Netflix), Mudbound (2017), Sherlock Gnomes (2018) e in Scream: The TV Series. Prossimamente apparirà anche in Respect, Pink Skies Ahead e in The Violent Heart.

Abbiamo invece visto Nat Wolff recentemente in The Kill Team, Stella’s Last Weekend, 40 sono i nuovi 20 e nel film Netflix Death Note – Il quaderno della morte.



Cosa ne pensate del trailer di Body Cam con Mary J. Blige? Diteci la vostra nei commenti!

