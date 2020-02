Il celebre canale YouTube torna con una nuova creazione deepfake e, questa volta, a “farne le spese” sono i protagonisti diKeanu Reeves e Hugo Weaving.

Nel video che potete trovare nella parte superiore di questa pagina, Neo e l’Agente Smith si ritrovano protagonisti di Office Space (noto come Impiegati… Male! in Italia), pellicola datata 1999 scritta e diretta da Mike Judge, regista e produttore americano noto come il creatore delle serie televisive animate Beavis and Butt-head e King of the Hill.

Nel film (via Amazon) “Peter Gibbons, dopo aver dedicato tutta la vita al lavoro, decide di cambiare atteggiamento: più tempo con la fidanzata invece degli straordinari, orario di lavoro dedicato al sabotaggio delle politiche della società, ecc.Questo nuovo comportamento, con sua grande sorpresa, gli vale addirittura una promozione.”.

Matrix 4 arriverà al cinema il 21 maggio 2021.

Vi ricordiamo che sono attualmente in corso a San Francisco le riprese di Matrix 4.

Nel cast Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Jada Pinkett-Smith, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jonas, Andrew Caldwell e Toby Onwumere.

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è da lei diretto. John Toll si occupa della fotografia.

Ricordiamo che il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali).

A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.

