, Laurence Fishburne, Kate Winslet e Jennifer Ehle e i video informativi sul nuovo Coronavirus.

Degli inevitabili paralleli fra Contagion e l’epidemia, poi diventata pandemia, del virus Covid-19, abbiamo parlato più e poi volte tanto in riferimento all’improvvisa popolarità sulle varie piattaforme di noleggio VOD che il film del 2011 diretto da Steven Soderbergh ha riottenuto come “effetto collaterale” di questa situazione, quanto perché qualche giorno fa il Dr Ian Lipkin, virologo del centro infezioni della Columbia University che ha svolto la funzione di consulente medico per il lungometraggio, è risultato positivo al virus.

Ebbene, ora Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet e Jennifer Ehle compaiono in una serie di video informativi sul nuovo Coronavirus, prodotti da Steven Soderbergh e dallo sceneggiatore Scott Z. Burns con la consulenza, ancora una volta, di Lipkin e la Columbia University.

Potete trovarne uno nella parte superiore di questa pagina, gli altri qua sotto:

Lipkni, nell’intervista che abbiamo segnalato qualche giorno fa, spiegava che “Se il virus può colpire me, può colpire chiunque” ha affermato descrivendo la sua condizione di salute come “pessima” specificando che, data la diffusione del contagio, ormai non è importante capire dove abbia contratto il virus: “Ormai può essere trovato ovunque negli Stati Uniti, puoi beccartelo ovunque. E non sappiamo quando riusciremo a metterlo sotto controllo. Abbiamo confini cittadini e statali decisamente porosi e, a meno di decisioni in accordo fra le varie entità, non riusciremo ad arginarlo. Ora come ora, lo strumento migliore che abbiamo è l’isolamento, il confinamento”.

Cosa ne pensate di questi video informativi con Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet e Jennifer Ehle? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.