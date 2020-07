La Lionsgate ha diffuso in rete il primo trailer e il poster di, film con(Transformers) diretto e co-scritto da M.J. Bassett (Silent Hill: Revelation).

Nel lungometraggio Megan Fox veste i panni di Samantha O’Hara, un mercenario a capo di una squadra di soldati assoldata per salvare degli ostaggi in un luogo remoto dell’Africa. Mentre la missione va avanti la squadra di O’Hara rimane bloccata e dovrà affrontare una banda di ribelli e anche un’orda di leoni famelici.

Il film sarà disponibile negli Stati Uniti in digitale e in VOD dal 28 agosto.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Di recente abbiamo visto Megan Fox in film come Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, Questi sono i 40, Il Dittatore e Friends with Kids.

