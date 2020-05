La Lionsgate ha pubblicato in rete il primo trailer e il poster di, l’action thriller con(Into the Wild) e(Somnia).

Nel film, diretto da Michael Polish (90 Minuti in Paradiso), Hirsch veste i panni di un poliziotto che cerca di far evacuare un complesso di appartamenti finché non si imbatte nella dottoressa Troy (Bosworth) e in suo padre. Quest’ultimo si rifiuta in maniera ostinata di lasciare la sua dimora nonostante fuori infuri una tempesta. Loro non sanno che un gruppo di ladri capeggiati da David Zayas (Dexter) sta irrompendo nell’edificio alla ricerca di 55 milioni di dollari che sono stati nascosti nella proprietà. Il personaggio di Gibson in seguito si rivela essere in realtà un detective in pensione che conosce i ladri e che non li lascerà andare via con il malloppo senza lottare.

Il film sarà disponibile dal 30 giugno per il noleggio in digitale e in Blu-ray grazie alla Lionsgate Home Entertainment. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

FONTE: Collider