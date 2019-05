Qualche giorno fa è approdato in rete il nuovo trailer di, lo spin-off della saga con protagonisti

Secondo quanto riferito in rete (via CB) la Sony avrebbe accidentalmente pubblicato online anche una versione del suddetto trailer che non comprende musica ed effetti sonori che poi è stato prontamente rimosso.

Il video, ricaricato in rete e che potete vedere qua sopra, contiene solo e soltanto i dialoghi dei personaggi, e l’effetto è decisamente molto strano.

I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.

Le riprese si sono svolte in varie parti del mondo, Italia compresa.

Scritto da Matt Holloway e Art Marcum, il film è diretto da F. Gary Gray e uscirà il 14 giugno 2019 (il 13 in Italia).