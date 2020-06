Nel settantacinquesimo episodio di BadTaste News Q&A, la rubrica in streaming su YouTube in cui parliamo dei temi e delle notizie più importanti della settimana dal mondo del cinema e non solo, discutiamo della notizia che Michael Keaton è in trattative per tornare a interpretare Bruce Wayne / Batman in The Flash , ma anche del nuovo rinvio dell’uscita di Tenet negli Stati Uniti (e verosimilmente anche nel resto del mondo), oltre che della morte di Joel Schumacher e altro ancora.

In video, Andrea Francesco Berni e Mirko D’Alessio.

