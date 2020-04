, uno degli attori feticcio diè alle prese, come tutti noi, con l’auto isolamento domiciliare e, proprio come tutti noi, deve trovare un modo per trascorrere le giornate.

Un paio di giorni fa ha deciso di dedicarsi alla realizzazione di un video decisamente particolare che verrà sicuramente apprezzato dai numerosi fan di Quentin Tarantino: la riproposizione di una ben nota scena di Le Iene, pellicola del 1992 che ha segnato l’esordio dietro alla macchina da presa per il regista di Knoxville. Quella della tortura al poliziotto fatta sulle note di “Stuck in the Middle with You”, brano del 1972 degli scozzesi Stealers Wheel.

Nel filmato proposto da Michael Madsen vediamo un tour all’interno della sua abitazione in cui tutti i componenti della sua famiglia hanno delle bende insanguinate sull’orecchio. Al termine del tutto, possiamo vedere anche lo stesso Michael Madsen vestito, quasi perfettamente, come il Mr. Blonde di Le Iene. Il “quasi” si deve al fatto che l’attore indossa sì giacca, cravatta e camicia, ma anche dei pantaloni di una tuta. D’altronde è in quarantena anche lui.

Potete ammirarlo nella parte superiore di questa pagina, mentre, qua sotto, trovate il segmento originale:

In Le Iene di Quentin Tarantino “Usano al posto dei nomi i colori, sono sei, non si conoscono e hanno tentato un colpo, fi nito male, a una gioielleria di Los Angeles. Due sono morti, Mr. Blue e Mr. Brown, uno è ferito gravemente, Mr. Orange, gli altri si ritrovano in un deposito per scoprire chi di loro sia una spia”.

Nel cast della leggendaria pellicola pulp, oltre al già citato Michael Madsen, troviamo Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Quentin Tarantino ed Edward Bunker.

Cosa ne pensate di questa ironica riproposizione di una scena cult di Le Iene fatta da uno dei protagonisti originali del lungometraggio? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.