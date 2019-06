Oggi è il Solstizio d’Estate, e cosìcelebra la ricorrenza pubblicando un nuovo trailer che si sofferma sulle varie attività da svolgere durante la “mezza estate”, mostrando varie scene dell’horror di Ari Aster in arrivo il 3 luglio negli USA e poche settimane dopo in Italia.

La sinossi ufficiale:

Il regista di Hereditary – Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

Protagonista l’attrice Florence Pugh (già apparsa in “The Falling”, “Lady Macbeth”, “L’uomo sul treno – The Commuter” e attualmente impegnata sul set di “Black Widow”, film sull’eroina Marvel interpretata da Scarlett Johansson), qui nei panni della giovane Dani che, insieme al fidanzato Christian (Jack Reynor) e a un gruppo di amici, decide di recarsi in un remoto villaggio in Svezia per partecipare a un famoso Festival di mezza estate: una vacanza idilliaca si trasformerà rapidamente in un incubo.

Completano il cast Will Poulter (“Maze Runner – Il labirinto”, “Le cronache di Narnia” “Revenant – Redivivo” e “Black Mirror: Bandersnatch”), William Jackson Harper e Julia Ragnarsson.

L’uscita italiana è prevista per il 25 luglio.